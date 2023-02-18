Dimitar Mitrovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Mitrovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitar Mitrovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitar Mitrovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitar Mitrovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Mitrovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Mitrovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Mitrovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Mitrovski 28 Ocak 1999 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Димитар Митровски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Mitrovski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GP3 MT Sports Management yapmaktadır. Dimitar Mitrovski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitar Mitrovski'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Mitrovskiboyu ve yaşı kaç

Dimitar Mitrovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Mitrovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Dimitar Mitrovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Mitrovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2010 yılında Rabotnicki Alt.

1 Ocak 2015 yılında H. Rostock U16

1 Temmuz 2015 yılında Magdeburg U17

1 Temmuz 2016 yılında Magdeburg U19

29 Ocak 2017 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2020 yılında Sporting B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2022 yılında Akad. Pandev

26 Ocak 2023 yılında NK Varazdin

Dimitar Mitrovski kimdir

Dimitar Mitrovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Mitrovski şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Hansa Rostock (-2015), 1.FC Magdeburg (2015-2016)

Dimitar Mitrovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

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Dimitar Mitrovski nereli

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