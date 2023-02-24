Dimitar Pangev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Pangev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Pangev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Pangev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Pangev 16 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Емилов Пангев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Pangev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Pangev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitar Pangev'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar Pangev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Pangev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Pangev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Pangev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CSKA 1948

20 Şubat 2018 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2019 yılında Pirin

1 Ocak 2020 yılında Vihren

1 Ocak 2021 yılında Chiko Bunara

1 Temmuz 2021 yılında Chavdar

1 Temmuz 2022 yılında Belasitsa

Dimitar Pangev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Pangev şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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