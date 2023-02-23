Dimitar Proychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Proychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitar Proychev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitar Proychev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitar Proychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Proychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitar Proychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Proychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Proychev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Proychev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Proychev 10 Eylül 2001 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Огнянов Пройчев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Proychev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Proychev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitar Proychev'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar Proychev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Proychev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Dimitar Proychev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Proychev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Botev Plovdiv

2 Şubat 2021 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2021 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

20 Temmuz 2022 yılında Montana

Dimitar Proychev kimdir

Dimitar Proychev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Proychev şuan Montana takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Dimitar Proychev nereli

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