Dimitar Savov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Savov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Savov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Savov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Savov 29 Ocak 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Валериев Савов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Savov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Savov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitar Savov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar Savov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Savov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Savov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Savov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Sl. Geroy

30 Haziran 2017 yılında Sl. Sofia U19

1 Temmuz 2017 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2020 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Minyor Pernik

Dimitar Savov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Savov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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