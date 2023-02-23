Dimitar Sheytanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Sheytanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Sheytanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Sheytanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Sheytanov 15 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Георгиев Шейтанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Sheytanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Dimitar Sheytanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitar Sheytanov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Sheytanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Sheytanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Sheytanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Sheytanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2016 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2019 yılında Aves U23

18 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Pirin

25 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Septemvri Sofia

Dimitar Sheytanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Sheytanov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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