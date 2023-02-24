Dimitar Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Stoyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Stoyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Stoyanov 14 Nisan 2001 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Кирилов Стоянов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Stoyanov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Stoyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitar Stoyanov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar Stoyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Stoyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Stoyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Stoyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Beroe

9 Aralık 2022 yılında Slavia Sofia

14 Ocak 2023 yılında Strumska Slava

Dimitar Stoyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Stoyanov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dimitar Stoyanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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