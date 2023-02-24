Dimitar Todorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Todorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Todorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Todorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Todorov 19 Eylül 2003 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Николаев Тодоров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Todorov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Todorov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitar Todorov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Todorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Todorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Todorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Todorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dunav

Dimitar Todorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Todorov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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