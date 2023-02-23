Dimitar Tonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Tonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Tonev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Tonev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Tonev 15 Ekim 2001 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Димитров Тонев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Tonev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Dimitar Tonev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitar Tonev'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar Tonev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Tonev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Tonev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Tonev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2020 yılında Botev Plovdiv

18 Ocak 2023 yılında Pirin

31 Mayıs 2023 yılında Botev Plovdiv

Dimitar Tonev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Tonev şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitar Tonev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Botev Plovdiv

Bulgaristan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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