Dimitar Zhekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Zhekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Zhekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Zhekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Zhekov 21 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Жулиенов Жеков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Zhekov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Zhekov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dimitar Zhekov'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Zhekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Zhekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Zhekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Zhekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sozopol

Dimitar Zhekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Zhekov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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