Dimitri Cavare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Cavare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitri Cavare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitri Cavare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitri Cavare 5 Şubat 1995 tarihinde Pointe-à-Pitre şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dimitri Kevin Cavaré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitri Cavare Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Dimitri Cavare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 17 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dimitri Cavare'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitri Cavare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DimCav

http://www.instagram.com/dimcav/

Dimitri Cavare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dimitri Cavare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dimitri Cavare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitri Cavare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2014 yılında Lens

2 Şubat 2015 yılında Rennes

3 Şubat 2015 yılında Lens

30 Haziran 2015 yılında Rennes

17 Ağu 2017 yılında FC Barnsley

17 Şubat 2020 yılında FC Sion

Dimitri Cavare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitri Cavare şuan FC Sion takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitri Cavare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Nénuphars (2002-2005), Cactus Sainte-Anne (2005-2008), US Moulien (2008-2010), RC Lens (2010-2013)

Guadeloupe takımında 3 numaralı formasıyla 8 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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