Dimitri Foulquier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Foulquier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitri Foulquier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitri Foulquier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitri Foulquier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Foulquier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitri Foulquier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitri Foulquier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitri Foulquier 23 Mart 1993 tarihinde Sarcelles şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitri Foulquier Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACE yapmaktadır. Dimitri Foulquier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitri Foulquier'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dimitri Foulquier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Foulquier_22

http://www.instagram.com/dimitri_foulquier/

Dimitri Foulquierboyu ve yaşı kaç

Dimitri Foulquier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitri Foulquier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dimitri Foulquier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitri Foulquier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rennes Jugend

1 Temmuz 2009 yılında Rennes U19

1 Temmuz 2010 yılında Rennes B

1 Temmuz 2011 yılında Rennes

28 Ağu 2013 yılında Granada

30 Haziran 2014 yılında Rennes

1 Temmuz 2014 yılında Granada

25 Ağu 2017 yılında Watford

26 Ağu 2017 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2018 yılında Watford

23 Ağu 2018 yılında Getafe

30 Haziran 2019 yılında Watford

2 Ocak 2020 yılında Granada

20 Temmuz 2020 yılında Watford

4 Ağu 2020 yılında Granada

30 Ağu 2021 yılında Valencia

Dimitri Foulquier kimdir

Dimitri Foulquier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitri Foulquier şuan Valencia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Capesterre Belle-Eau (2000–2001),
Marquisat Capesterre (2001–2007)

Dimitri Foulquier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guadeloupe takımında 17 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dimitri Foulquier nereli

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