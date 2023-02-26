Dimitri Jepihhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Jepihhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitri Jepihhin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitri Jepihhin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitri Jepihhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Jepihhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitri Jepihhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Jepihhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitri Jepihhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitri Jepihhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitri Jepihhin 28 Ekim 2005 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitri Jepihhin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitri Jepihhin'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitri Jepihhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitri Jepihhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nomme Altyapı

1 Ocak 2020 yılında FC Nomme U17

1 Ocak 2021 yılında FC Nomme U21

1 Ocak 2022 yılında Nomme United

1 Ocak 2023 yılında Paide

Dimitri Jepihhin kimdir

Dimitri Jepihhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitri Jepihhin şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JK Tabasalu (2013-2018), FC Nõmme United

Dimitri Jepihhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U15 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dimitri Jepihhin nereli

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