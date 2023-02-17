Dimitri Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitri Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitri Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitri Mohamed 11 Haziran 1989 tarihinde Bully-les-Mines şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitri Mohamed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEDIATION CONSEIL FOOTBALL yapmaktadır. Dimitri Mohamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitri Mohamed'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitri Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitri Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitri Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitri Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2012 yılında Mouscron

25 Ağu 2022 yılında Francs Borains

Dimitri Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitri Mohamed şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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