Dimitri Vanhaen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Vanhaen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitri Vanhaen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitri Vanhaen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitri Vanhaen 5 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitri Vanhaen Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitri Vanhaen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dimitri Vanhaen'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitri Vanhaen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitri Vanhaen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dimitri Vanhaen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitri Vanhaen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dessel Sport

Dimitri Vanhaen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitri Vanhaen şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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