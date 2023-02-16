Dimitrij Nazarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrij Nazarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrij Nazarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrij Nazarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrij Nazarov 4 Nisan 1990 tarihinde Krasnoarmejsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Azerbaycan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Dmitri Valentin oğlu Nazarov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrij Nazarov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini act SPORTS GROUP yapmaktadır. Dimitrij Nazarov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Dimitrij Nazarov'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrij Nazarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrij Nazarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrij Nazarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrij Nazarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Wormatia U17

1 Temmuz 2006 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2007 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2009 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2010 yılında E. Frankfurt II

1 Temmuz 2012 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2013 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2016 yılında Aue

Dimitrij Nazarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrij Nazarov şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitrij Nazarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wormatia Worms (-2006), 1.FC Kaiserslautern (2006-2009)

Azerbaycan takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 7 gol atmıştır.

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