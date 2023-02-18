Dimitrije Petronijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Petronijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrije Petronijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrije Petronijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrije Petronijevic 21 Haziran 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Димитрије Петронијевић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrije Petronijevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBSU yapmaktadır. Dimitrije Petronijevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitrije Petronijevic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitrije Petronijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrije Petronijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dimitrije Petronijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrije Petronijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2020 yılında Zlatibor

6 Temmuz 2021 yılında Kolubara

20 Ocak 2023 yılında Metalac

Dimitrije Petronijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrije Petronijevic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.