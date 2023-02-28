Dimitrije Pobulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Pobulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrije Pobulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrije Pobulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrije Pobulic 10 Mayıs 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Димитрије Побулић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrije Pobulic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrije Pobulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 27 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrije Pobulic'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitrije Pobulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrije Pobulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dimitrije Pobulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrije Pobulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dorcol

31 Aralık 2013 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2014 yılında Timok Zajecar

30 Haziran 2014 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2014 yılında Sindjelic Bg

31 Ağustos 2014 yılında OFK Belgrad

1 Eylül 2014 yılında Dorcol

1 Temmuz 2015 yılında FK Brodarac

20 Temmuz 2016 yılında FK Odzaci

28 Temmuz 2017 yılında Reynir S

28 Eylül 2017 yılında BSK Borca

19 Nisan 2018 yılında Hamar

14 Eylül 2018 yılında Rad Belgrad

8 Şubat 2019 yılında Radnicki Pirot

14 Ocak 2020 yılında Graficar

16 Ocak 2021 yılında Ararat Yerevan

27 Şubat 2022 yılında Bunyodkor

Dimitrije Pobulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrije Pobulic şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

OFK Belgrad (2009-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.