Dimitrije Spasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Spasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dimitrije Spasic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrije Spasic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.