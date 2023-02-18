Dimitrije Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrije Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrije Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrije Stevanovic 27 Ağu 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Димитрије Стевановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrije Stevanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrije Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrije Stevanovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitrije Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrije Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrije Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrije Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında Radn. Nis U19

1 Temmuz 2021 yılında Radn. Nis U19

12 Ağu 2021 yılında Buducnost Po

30 Haziran 2022 yılında Radn. Nis U19

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Nis

Dimitrije Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrije Stevanovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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