Dimitrios Chantakias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Chantakias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Chantakias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Chantakias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitrios Chantakias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Chantakias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Chantakias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Chantakias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Chantakias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Chantakias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Chantakias 4 Ocak 1995 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Χαντάκιας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Chantakias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Dimitrios Chantakias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Chantakias'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Chantakias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Chantakias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dimitrios Chantakias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Chantakias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2014 yılında Panetolikos

20 Ocak 2015 yılında AS Fokikos

30 Haziran 2015 yılında Panetolikos

29 Ocak 2019 yılında AOK Kerkyra

30 Haziran 2019 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2019 yılında Cherno More

5 Eylül 2020 yılında Zira FK

Dimitrios Chantakias kimdir

Dimitrios Chantakias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Chantakias şuan Zira FK takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Dimitrios Chantakias nereli

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