Dimitrios Emmanouilidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Emmanouilidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Emmanouilidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Emmanouilidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Emmanouilidis 24 Ekim 2000 tarihinde Lefktra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Εμμανουηλίδης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Emmanouilidis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Dimitrios Emmanouilidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Emmanouilidis'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Emmanouilidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Emmanouilidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dimitrios Emmanouilidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Emmanouilidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Panathinaikos

21 Ağu 2019 yılında Panionios

30 Haziran 2020 yılında Panathinaikos

1 Şubat 2021 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2021 yılında Panathinaikos

24 Temmuz 2021 yılında Vejle BK

Dimitrios Emmanouilidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Emmanouilidis şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dimitrios Emmanouilidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.