Dimitrios Giannoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Giannoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Giannoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Giannoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Giannoulis 17 Ekim 1995 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Γιαννούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Giannoulis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Dimitrios Giannoulis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Giannoulis'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Giannoulis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giannoulis30/

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Dimitrios Giannoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Giannoulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dimitrios Giannoulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Giannoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Vataniakos

1 Temmuz 2014 yılında PAOK

7 Temmuz 2014 yılında Pierikos

30 Haziran 2015 yılında PAOK

19 Temmuz 2015 yılında PAE Veria

30 Haziran 2016 yılında PAOK

20 Ocak 2017 yılında Anorthosis

30 Haziran 2017 yılında PAOK

1 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

21 Ocak 2019 yılında PAOK

19 Ocak 2021 yılında Norwich

30 Haziran 2021 yılında PAOK

1 Temmuz 2021 yılında Norwich

Dimitrios Giannoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Giannoulis şuan Norwich City takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dimitrios Giannoulis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 21 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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