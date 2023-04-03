Dimitrios Goumas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Goumas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Goumas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Goumas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Goumas 4 Kasım 2003 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Γκούμας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Goumas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rush & Guide yapmaktadır. Dimitrios Goumas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Goumas'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Goumas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Goumas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Goumas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Goumas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2021 yılında FSV Zwickau U19

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Dimitrios Goumas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Goumas şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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