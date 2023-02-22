Dimitrios Klingopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Klingopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Klingopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Klingopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitrios Klingopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Klingopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Klingopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Klingopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Klingopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Klingopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Klingopoulos 9 Mart 1998 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Κλιγγόπουλος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Klingopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Dimitrios Klingopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Klingopoulos'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Klingopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Klingopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Dimitrios Klingopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Klingopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2016 yılında Aris U20

3 Ağustos 2017 yılında Aris Selanik

20 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2018 yılında Eginiakos

13 Kasım 2018 yılında Olimpiakos

14 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2019 yılında Th. Kamariou

10 Ağustos 2019 yılında AS Rodos

1 Temmuz 2020 yılında GS Ilioupolis

1 Şubat 2021 yılında AE Karaiskakis

21 Temmuz 2022 yılında Ap. Larisas

Dimitrios Klingopoulos kimdir

Dimitrios Klingopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Klingopoulos şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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Dimitrios Klingopoulos nereli

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