Dimitrios Kontogeorgis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Kontogeorgis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Kontogeorgis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Kontogeorgis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Kontogeorgis 17 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Κοντογεώργης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Kontogeorgis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Kontogeorgis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Kontogeorgis'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Kontogeorgis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Kontogeorgis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Mögeldorf U17
1 Temmuz 2021 yılında Nürnberg U17
1 Temmuz 2022 yılında PAO U19
Dimitrios Kontogeorgis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Kontogeorgis şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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