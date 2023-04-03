Dimitrios Kontogeorgis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Kontogeorgis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dimitrios Kontogeorgis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Kontogeorgis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.