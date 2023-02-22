Dimitrios Mavrias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Mavrias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Mavrias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Mavrias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Mavrias 3 Ekim 1996 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Μαυρίας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Mavrias Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Dimitrios Mavrias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Mavrias'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Mavrias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Mavrias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Mavrias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Mavrias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2014 yılında Anag. Karditsas

1 Temmuz 2016 yılında PAE Veria

17 Temmuz 2017 yılında Ap. Larisas

19 Temmuz 2018 yılında Panachaiki

14 Eylül 2020 yılında Doxa Dramas

1 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

Dimitrios Mavrias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Mavrias şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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