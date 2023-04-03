Dimitrios Papazisis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Papazisis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Papazisis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Papazisis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Papazisis 30 Mart 2006 tarihinde Kozani şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Παπαζήσης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Papazisis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Papazisis'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Papazisis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Papazisis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Sparta Prag U19
Dimitrios Papazisis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Papazisis şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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