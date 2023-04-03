Dimitrios Pitsotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Pitsotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Pitsotis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Pitsotis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitrios Pitsotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Pitsotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Pitsotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Pitsotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Pitsotis 18 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur.  Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Πιτσώτης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Pitsotis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Pitsotis'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Pitsotisboyu ve yaşı kaç

Dimitrios Pitsotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Pitsotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında PAO U19

Dimitrios Pitsotis kimdir

Dimitrios Pitsotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Pitsotis şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dimitrios Pitsotis nereli

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