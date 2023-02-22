Dimitrios Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Popovic 11 Şubat 1995 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Yunanistan,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Πόποβιτς / Димитриoс Поповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Popovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.C. UNIQUE FOOTBALL MANAG. yapmaktadır. Dimitrios Popovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Popovic'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Popovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://de-de.facebook.com/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82-Dimitris-Popovic-FANS-917496871609055/

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Dimitrios Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dimitrios Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2012 yılında PAOK

5 Ağustos 2013 yılında Platanias

31 Aralık 2013 yılında PAOK

1 Ocak 2014 yılında Apol. Kalamarias

30 Haziran 2014 yılında PAOK

31 Ağustos 2014 yılında Eginiakos

30 Haziran 2015 yılında PAOK

21 Ağustos 2015 yılında Panserraikos

15 Ocak 2016 yılında PAOK

18 Ocak 2016 yılında Karmiotissa

30 Haziran 2016 yılında PAOK

8 Temmuz 2016 yılında Waldh. Mannheim

28 Ocak 2017 yılında TuS Koblenz

1 Temmuz 2018 yılında Viktoria Köln

31 Temmuz 2019 yılında Michalovce

29 Ağustos 2022 yılında Almopos

Dimitrios Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Popovic şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitrios Popovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panserraikos (2004-09), PAOK Thessaloniki (2009-12)

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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