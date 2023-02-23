Dimitrios Stavropoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Stavropoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Stavropoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Stavropoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Stavropoulos 1 Mayıs 1997 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Σταυρόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Stavropoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP Agency yapmaktadır. Dimitrios Stavropoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Stavropoulos'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Stavropoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Stavropoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Stavropoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Stavropoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Panionios U20

3 Ağustos 2016 yılında Panionios

22 Ağustos 2020 yılında Reggina

5 Temmuz 2022 yılında Warta Poznań

Dimitrios Stavropoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Stavropoulos şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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