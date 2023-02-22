Dimitrios Subashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Subashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Subashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Subashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Subashi 21 Ocak 2002 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Σούμπαση şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Subashi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Subashi'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Subashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Subashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında AE Larisa U19
12 Eylül 2021 yılında Dotieas Agias
5 Ağustos 2022 yılında Iraklis Larisas
Dimitrios Subashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Subashi şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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