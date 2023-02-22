Dimitrios Subashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Subashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dimitrios Subashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Subashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.