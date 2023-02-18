Dimitrios Tzinovits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tzinovits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Tzinovits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Tzinovits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Tzinovits 14 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Yunanistan,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Τζίνοβιτς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Tzinovits Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Dimitrios Tzinovits, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Tzinovits'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Tzinovits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Tzinovits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Tzinovits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Tzinovits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2014 yılında Atromitos U20

1 Temmuz 2017 yılında IMT Belgrad

1 Şubat 2020 yılında Sindjelic Bg

1 Ağu 2020 yılında IMT Belgrad

10 Şubat 2022 yılında Proleter

11 Şubat 2022 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2022 yılında Proleter

18 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Dimitrios Tzinovits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Tzinovits şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dimitrios Tzinovits Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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