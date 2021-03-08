Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Dimitris Pelkas maçta talihsiz bir kaza yaşadı ve sakatlandı. Peki Dimitris Pelkas kimdir? | Sakatlandı mı? | Dimitris Pelkas son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

DİMİTRİS PELKAS KİMDİR?

Dimitrios Pelkas 26 Ekim 1993 yılında Giannitsa'da dünyaya gelmiştir. Yunanlı futbolcu

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

PAOK Saloniki altyapısında yetişen Dimitrios Pelkas 5 Ekim 2020'de Pelkas, yaklaşık 1.6 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında bir yıl daha uzatma seçeneği ile üç yıllığına Fenerbahçe'ye katıldı. Türkiye'de, uluslararası Yunanlıların yıllık kazancı 1,2 milyon Euro olurken, PAOK %20 yeniden satış oranını koruyacak. 18 Ekim 2020'de Pelkas, kulüpteki ilk maçında Göztepe karşısında Türkiye kariyerindeki ilk golünü atmıştır.

DİMİTRİS PELKAS SAKATLANDI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas 80. dakikada sakatlık yaşadı.

DİMİTRİS PELKAS SON DURUMU NASIL?

Pelkas oyundan çıktı yerine Samatta girdi.

Boyunluk takılan Pelkas'ın bilincinin yerinde olduğu açıklanırken kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.