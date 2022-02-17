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Dimmer ne demek, TDK'ya göre Dimmer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dimmer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dimmer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dimmer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dimmer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dimmer ne demek, TDK'ya göre Dimmer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dimmer ne demek? Dimmer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dimmer kelimesi. Peki dimmer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dimmer nedir, dimmer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİMMER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dimmer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dimmer kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre dimmer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Reosta

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