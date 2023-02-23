Dimo Bakalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimo Bakalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimo Bakalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimo Bakalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimo Bakalov 19 Aralık 1988 tarihinde Sliven şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димо Найденов Бакалов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimo Bakalov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Dimo Bakalov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimo Bakalov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimo Bakalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimo Bakalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimo Bakalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimo Bakalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sliven

1 Temmuz 2011 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2014 yılında Beroe

24 Haziran 2015 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets

24 Temmuz 2020 yılında Beroe

1 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Lok. Sofia

Dimo Bakalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimo Bakalov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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