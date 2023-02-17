Din Barlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Din Barlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Din Barlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Din Barlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Din Barlov 30 Temmuz 2003 tarihinde St. Pölten şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Din Barlov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Din Barlov, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Din Barlov'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Din Barlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Din Barlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Din Barlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Din Barlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2019 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

Din Barlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Din Barlov şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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