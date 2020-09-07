Din Görevlileri Birliği'nden Charlie Hebdo'ya tepki

Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der), Danimarkalı İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan yandaşlarının İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu ve Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadığını bildirdi.

DİNİ DEĞERLERİ YIPRATMAK İÇİN UĞRAŞ VERİLİYOR

Dernekten yapılan açıklamada, bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilmiş son ilahi din olan İslam için tarih boyunca Müslümanların mücadele ettiği ve bu uğurda nice bedeller ödediği belirtildi. Bu yüce amacı anlamayan ve İslam'ı bilmediği için de düşman olan cahillerin ve muarızların tarih boyunca hep var olduğu vurgulanan açıklamada, İslam düşmanlarının siyaset, medya, ekonomi, kültür ve benzeri tüm alanlarda dini değerleri yıpratmak için var gücüyle uğraş verdiği kaydedildi.

Açıklamada, bugün İslam düşmanlarının İslam karşıtı faaliyetlerinin bir sonucu olarak Batılı toplumlarda, ırkçı ve faşist yaklaşımların yaygınlaştığına işaret edildi. İslam aleyhine yapılan her türlü faaliyeti organize eden ve destekleyen şer odakları ve onların ardındaki emperyalist devletlerin, İslam'ı ve Müslümanları tahkir eden her türlü hakaret ve baskıyı özgürlük olarak gördüğü ve desteklediği vurgulandı.

"DİNE HAKARETİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK GÖRÜLMESİNİ REDDEDİYORUZ"

Son günlerde bazı Avrupa ülkelerinde görülen Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Muhammed'e yönelik insanlık dışı saldırıların bilinçli ve planlı bir organizasyonun parçası olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İslam'ın ve Müslümanların bu denli saldırıya açık olmaları, onların dağınık vaziyetlerinden, birlikte hareket etmeyişlerinden ve İslam birliği gibi kurumların olmayışındandır. Geçtiğimiz hafta İsveç'te gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i yakma hadsizliğini; tarihi zulüm, işkence ve sömürüyle dolu olan Fransa'nın Devlet Başkanı'nın dine hakareti 'ifade özgürlüğü' olarak gören tezviratlarını reddediyoruz.

Charlie Hebdo paçavrasının, iki cihan serverimiz Hazreti Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürleri yeniden yayınlayacağını ifade etmesi başta olmak üzere İslam'ı ve Müslümanları aşağılamaya çalışan ve terörle yan yana gösteren, İslam'a hakareti özgürlük olarak gören, yüce kitabımızı yakan ve yakılmasına tepkisiz kalan bütün Batılı devletleri şiddetle kınıyoruz. İslam ve Müslüman düşmanları bilsinler ki İslam, farkında olmasalar da onları da sömürülmekten ve zulümden kurtaracaktır. Hak gelecek, batıl zail olacaktır. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır."