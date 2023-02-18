Din Gutic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Din Gutic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Din Gutic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Din Gutic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Din Gutic 25 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Din Gutic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Din Gutic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 14 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Din Gutic'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Din Gutic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Din Gutic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Din Gutic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Din Gutic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında NK Radomlje U19

16 Ocak 2019 yılında NK Domzale U19

2 Şubat 2019 yılında NK Radomlje U19

14 Ağu 2019 yılında ND Ilirija

Din Gutic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Din Gutic şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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