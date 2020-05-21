Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! Camilerimizde bayram namazı kılınacak mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla Bayram namazı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ise, "Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır." sözlerine yer verildi.