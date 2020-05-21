Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! Camilerimizde bayram namazı kılınacak mı?
Din İşleri Yüksek Kurulu Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla Bayram namazı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ise, "Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır." sözlerine yer verildi.
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21 Mayıs 2020 Perşembe 12:19
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