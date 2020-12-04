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Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazı açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgın sürecine dair önlemlere değinilerek "Bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına rivayet etmeleri dinen zorunludur. " ifadeleri kullanıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazı açıklaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında pozitif vaka sayısı 32 bini aşarken Din İşleri Yüksek Kurulu, bulaş riskinin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. Bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları gerektiğine değinen yetkililer, karantina şartlarına rivayet etmenin de dinen zorunlu olduğunu vurguladı.

Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle bu açıklamaya gerek görüldüğünün belirtilmesiyle birlikte açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazı açıklaması

İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.

Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır. Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazı açıklaması

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir.

Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur."

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazı açıklaması

Berna Akkaya
Editör


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