Din istismarcısından rezilliğin daniskası! Kocaeli'nde, cinci hoca olduğunu iddia eden Ömer San, "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" dediği hastasına mastürbasyon yaptırıp cinsel ilişkiye girdi!

Kocaeli'nde Ömer San isimli 'cinci hoca'nın, hem kendisine gelen mağdurları hem de dini istismar ettiği ortaya çıktı. Sözde hoca olan San'ın, kendi içlerine cin girdiğini düşünen insanlara yardım ediyormuş gibi görünerek, önce dua ve ayetlerle güvenlerini kazanıp, daha sonra onlarla cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi. Son olarak, bir mağduruna "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" deyip, kendisine dokundurttu. Bunun üzerine gözaltına alınan San'ın jandarma ifadesine göre, mağdura mastürbasyon yaptığı. bununla da kalmayıp cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi.

MİDE BULANDIRDI

Öğrenciler yetiştirdiği de öğrenilen sapkın hoca, İslam dinini kullanarak özellikle kadınlara büyük oyunlar oynuyor. Kendisine gelen mağdurlara ayet ve dualarla güven verip, daha sonra bunu çirkin amellerine alet eden Ömer San isimli sözde hoca, yüzlerce hastasına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

İnsanların duygularını kullanan cinci hoca Ömer San, Ömer San tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinci hoca Ömer San kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ömer San evli mi?

MAĞDUR KADIN ANLATTI

Ömer San'ın kendisine yaptıklarını bir bir anlatan mağdur kadın “Ömer Hoca’yla baş başa kaldığımda bana ‘Bu zamana kadar bir erkekle ilişkiye girdin mi’ dedi ve ardından ‘Sana eşcinsel cin musallat olmuş, bunu görebiliyorum’ dedi. Ardından bana sorular sormaya devam etti. Sohbet ettikçe kız arkadaşımdan muhabbet açıldı. Kız arkadaşımı çok sevdiğimi, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğumuzu anlattım. Ömer Hoca bana ‘Kız arkadaşın çocuk aldırdı mı? O kız sen hayatındayken başka biriyle birlikte olmuş. Bana bunu cinler söyledi. O kızdan en yakın zamanda ayrıl. Başkasının artığıyla sen mi uğraşacaksın’ dedi. O sırada bana dönerek dua okudu, üfledi. Bana ‘Sana dört tane cin musallat olmuş. Bunlardan bir tanesi eşcinsel cin’ dedi. Ömer Hoca’ya bunlardan nasıl kurtulabileceğimi sordum. O da bana ‘Bugün eve gittiğinde mastürbasyon yap. Bunu yaparken de video kaydına al ve bana gönder’ dedi.” ifadelerine yer verdi.