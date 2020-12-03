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Din subaylığı nedir? Din subaylığı alımı | şartları

Bakanlık tarafından yayımlanan din subaylığı ilanına başvurmak isteyen vatandaşlar için Din subaylığı nedir? Din subaylığı alımı | şartları konuları merak konusu oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev almak üzere muvazzaf subay (din subaylığı) adayı alımı için bilmeniz gereken her şey haberimizde...

Din subaylığı nedir? Din subaylığı alımı | şartları

Bakanlık tarafından açılan yeni kadroyla,  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev almak üzere muvazzaf subay (din subaylığı) alınacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu haberin üzerine vatandaşlar tarafından Din subaylığı nedir? Din subaylığı alımı | şartları araştırılmaya başlandı. ak. Askeri personelin moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunma görevinde bulunacak Din subaylığı alımları hakkında bilinmesi gereken her şey haberimizde. İşte detaylar...

DİN SUBAYLIĞI ŞARTLARI

2019 ve 2020 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecek, bu iki sınavdan alınmış en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır. 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecek.

Din subaylığı nedir? Din subaylığı alımı | şartları

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

Din subaylığı nedir? Din subaylığı alımı | şartları

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

Din subaylığı nedir? Din subaylığı alımı | şartları

 - Seçim aşamaları

(1) Genel Kültür Sınavı (Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Eczacı sınıfları için),

(2) Evrak Kontrol (asıl başvuru),

(3) Fiziki Değerlendirme,

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(6) Mülakat Sınavı,

(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

DİN SUBAYLIĞI NEDİR?

TSK'nın Subay İhtisasları bilgilendirme bölümünde yapılan açıklamada, personele manevi telkinlerde bulunmasının yanı sıra din işlerini sevk ve idare edeceği belirtilen Din subayları için, "Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder." tanımlaması yapıldı.

İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından mezun olan adayların başvuracağı muvazzaf subay alımları için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 olarak belirlendi.

Din subaylığı nedir? Din subaylığı alımı | şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay adayı alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre, muvazzaf subay alımları için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 olarak belirlendi. Adaylar ön başvurularını 10 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. 

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Berna Akkaya
Editör


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