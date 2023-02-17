Din Sula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Din Sula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Din Sula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Din Sula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Din Sula 2 Mart 1998 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Din Sula Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Din Sula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Din Sula'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Din Sula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Din Sula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Din Sula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Din Sula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında OH Leuven Alt.

1 Temmuz 2014 yılında OH Leuven U17

1 Temmuz 2015 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2016 yılında OH Leuven

27 Ağu 2017 yılında Lommel SK

30 Haziran 2018 yılında OH Leuven

10 Temmuz 2018 yılında Waasl.-Beveren

31 Temmuz 2021 yılında RE Virton

28 Ocak 2022 yılında Patro Eisden

30 Haziran 2022 yılında RE Virton

6 Ağu 2022 yılında FC Knokke

30 Haziran 2023 yılında RE Virton

Din Sula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Din Sula şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Din Sula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Diegem Sport (-2011), Oud-Heverlee Leuven (2011-2015)

Arnavutluk U21 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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