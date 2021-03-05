İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesi gönderildi. Genelgede dinamik denetim modeline geçildiği belirtildi. Peki Dinamik denetim modeli nedir? | İçişleri Bakanlığı'nın Dinamik Denetim Süreci genelge maddeleri neler? İşte detaylar...

DİNAMİK DENETİM MODELİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrollü normalleşme döneminde şehirlerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı hatılatılırken il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği anımsatıldı. Buna göre Mart'ta risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesine göre mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiği ifade edildi.

DİNAMİK DENETİM MODELİ

Risk grubuna göre şehir bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin devamlılığı ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensipleri ile birlikte hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanacağı ve bu kapsamdaki tüm alanların denetleneceğine vurgu yapıldı.

DİNAMİK DENETİM MODELİ SÜRECİ GENELGE MADDELERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesinde alınan kararlar şöyle:

Şehie bazında yumuşatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler sebebiyle salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalışmalar haftalık bir program dahilinde icra edilecek.

Hiçbir alanın denetim dışı kalmasına müsaade edilmeyecek ve konuya ilişkin haftalık planlamalar yapılacak

6 Mart Cumartesi günü itibariyle bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. Diğer günlerde denetlenecek alanlar şu şekilde:

"6 Mart Cumartesi restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler,

7 Mart Pazar otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri,

8 Mart Pazartesi şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,

9 Mart Salı berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları,

10 Mart Çarşamba internet kafeler/salonları, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri,

11 Mart Perşembe cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler,

12 Mart Cuma AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler Kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanacak."