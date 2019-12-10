Dinamit patlaması sonrası trafik kazası: 4 yaralı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, özel maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle dinamit patladı. Patlamada 2 patlayıcı uzmanı yaralandı. Yaralıların hastaneye götürüldüğü araç, karşı yönden olay yerine gitmek isteyen maden ocağı Genel Müdürü'nün bulunduğu otomobille çarpıştı. Bu kazada ise 2 kişi yaralandı.

Patlama akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir maden ocağında işçiler ve patlayıcı uzmanlarının çalıştığı sırada bilinmeyen nedenle dinamit patladı. Gürültülü patlamada patlayıcı uzmanı Mesut K. (30) ile Hasan D. (42) yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye götürülürken, patlamadan dolayı olay yerine gitmek isteyen, karşı yönden gelen maden ocağı şirketinin Genel Müdürünün olduğu otomobille çarpıştı. Çarpışmada genel müdür ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kazada ve patlamada yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA