UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme maçlarından katılmaya hak kazanan Sivaspor, eşleştiği Petrocub'ı eleyerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Kırmızı beyazlı ekip, 3. ön eleme maçında Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla eşleşti. Bu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler internette Dinamo Batum - Sivasspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki araştırıyor. İşte yayın linki...

DİNAMO BATUM - SİVASSPOR UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI CANLI İZLE

5 Ağustos 2021 Perşembe bu akşam oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Maçı canlı olarak izlemek için Dinamo Batum - Sivasspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

DİNAMO BATUM - SİVASSPOR UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Sivasspor'un Playy-Off'a kalmak için avantajlı bir skorla ülkemize dönmek istediği bu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı izlemek için Dinamo Batum - Sivasspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.