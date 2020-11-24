Dinamo Kiev - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz?

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 2 haftalık aranın ardından tekrar futbolseverlerle buluşuyor. Bu hafta oynanacak 4. grup maçları, bugün başlıyor. Günün en heyecan verici karşılaşmaları arasında ise Dinamo Kiev ve Barcelona, maçı bulunuyor. Karşılaşma hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında 3 maçta 9 puan alan Barcelona, grupta lider konumda. Dinamo Kiev ise 3 maçta 1 beraberlik ile grubun 3. sırasında bulunuyor. Peki, Dinamo Kiev - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

DİNAMO KİEV - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun finalisti ve yarı finalisti karşı karşıya geliyor. G Grubunda mücadele eden Dinamo Kiev ve Barcelona, grubun 4. maçında NSC Olimpiyskiy Stadı'nda galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma, bu akşam saat 23.00'de başlayacak ve Sloven hakem Matej Jug tarafından yönetilecek. Matej Jug'un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Robert Vukan üstlenecek.

DİNAMO KİEV - BARCELONA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, tüm grup maçlarını kesintisiz olarak beIN SPORTS kanallarından naklen yayınlıyor. Dinamo Kiev ve Barcelona arasında oynanacak zorlu mücadelede bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen izlenebilecek. Karşılaşmayı ülkemizde şifresiz izlemek mümkün değil.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

20.55 Rennes - Chelsea

20.55 Krasnodar - Sevilla

23.00 Lazio - Zenit

23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge

23.00 Dinamo Kiev - Barcelona

23.00 Juventus - Ferencvaros

23.00 Paris Saint-Germain - Leipzig

23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir

25 Kasım Çarşamba

20.55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk

20.55 Olympiakos - Manchester City

23.00 Bayern Münih - Salzburg

23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

23.00 Inter - Real Madrid

23.00 Olympique Marsilya - Porto

23.00 Ajax - Midtjylland

23.00 Liverpool - Atalanta