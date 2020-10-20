Dinamo Kiev - Juventus maçı şifresiz CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon koronavirüsün gölgesi altında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında grup müsabakaları 20 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor. Birçok önemli maçın bulunduğu bugün, G Grubu'nda Dynamo Kiev ve Juventus karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev ile oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Juventus (3G 1B), her iki mücadeleyi de kazandığı 2002/03 gruplarından bu yana rakibiyle ilk kez karşılaşıyor. Karşılaşma büyük bir heyecanla futbolseverler tarafından bekleniyor. Peki, Dynamo Kiev - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Dynamo Kiev - Juventus karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 19.55'de başlayacak. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin geçtiğimiz sezonlarda Türkiye yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda Devler Ligi'nin tüm yayın haklarına sahip. Dynamo Kiev - Juventus maçı da bu akşam saat 19.55'de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Dinamo Kiev - Juventus maçını izlemek için tıklayınız.

DYNAMO KİEV - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME

Şampiyonlar Ligi maçlarını bazı Azerbaycan kanalları şifresiz olarak yayınlıyor. Bunlar; AZ TV, İdman TV ve CBC Sports olarak biliniyor. Bu kanalları izlemek için uydunuzu AzerSpace 46° uydusuna ayarlamanız gerekiyor. Bu kanalları şifresiz izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan izlenir?

İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev, Sydorchuk, Buyalskiy, Shaparenko, Tsygankov, De Pena, Supryaha.

Juventus: Szczesny, Chiellini, Bonucci, Danilo, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Cuadraro, Chiesa, Kulusevski, Morata.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, L. Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya,

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H Grubu: PSG, Manchester United, RB Leipzig, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI

20 Eylül Salı:

19:55 Dynamo Kiev - Juventus

19:55 Zenit St. Petersburg - Club Brugge

22:00 Barcelona - Ferencváros

22:00 Chelsea - Sevilla

22:00 Rennes - Krasnodar

22:00 Paris Saint-Germain - Man United

22:00 RB Leipzig - İstanbul Başakşehir

22:00 Lazio - Borussia Dortmund

21 Eylül Çarşamba:

19:55 Salzburg - Lokomotiv Moscow

19:55 Real Madrid - Shakhtar

22:00 Bayern München - Atl. Madrid

22:00 Manchester City - Porto

22:00 Olympiakos - Marsilya

22:00 Inter - Mönchengladbach

22:00 Ajax Liverpool

22:00 Midtjylland -Atalanta