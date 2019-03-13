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  3. Dinamo Moskova - VakıfBank: 3-2

Dinamo Moskova - VakıfBank: 3-2

DINAMO MOSKOVA: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Lyubushkina, Talysheva (L), Raevskaia (L) (Lazareva, Stolyarova, Babeshina)

Dinamo Moskova - VakıfBank: 3-2

SALON: Sports Palace

HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Simone Santi (İtalya)

DINAMO MOSKOVA: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Lyubushkina, Talysheva (L), Raevskaia (L) (Lazareva, Stolyarova, Babeshina)

VAKIFBANK: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Kübra, Buket, Ebrar, Di Iulio)

SETLER: 20-25, 25-23, 25-23, 21-25, 15-13

SÜRE: 121 dakika (25, 26, 26, 26, 18)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden VakıfBank, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-2 mağlup oldu.

DHA

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