Dinamo Sassari - Galatasaray maçı CANLI İZLE
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Dinamo Sassari deplasmanına çıkıyor. Taraftarlar, canlı izleme bilgilerini maçın yayın bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Doğa Sigorta, bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Temsilcimiz, ilk maçına Dinamo Sassari karşısında çıkacak. İtalya ekibiyle oynanacak müsabakayı mutlak kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar, rakibiyle daha önce birçok kez karşı karşıya geldi. İki takımın arasında oynanan son 5 maçta, Sassari 3, Galatasaray ise 2 kez kazandı. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Dinamo Sassari - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A Grubu'nda Galatasaray ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Danimarka'nın Bakken Bears ile İspanya'nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer alıyor.
Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.
CANLI İZLE
Dinamo Sassari - Galatasaray Doğa Sigorta maçını canlı izlemek için tıklayınız.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle: