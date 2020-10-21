Galatasaray Doğa Sigorta, bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Temsilcimiz, ilk maçına Dinamo Sassari karşısında çıkacak. İtalya ekibiyle oynanacak müsabakayı mutlak kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar, rakibiyle daha önce birçok kez karşı karşıya geldi. İki takımın arasında oynanan son 5 maçta, Sassari 3, Galatasaray ise 2 kez kazandı. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Dinamo Sassari - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Grubu'nda Galatasaray ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Danimarka'nın Bakken Bears ile İspanya'nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer alıyor.

Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

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Dinamo Sassari - Galatasaray Doğa Sigorta maçını canlı izlemek için tıklayınız.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle: